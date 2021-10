Babiš si díky daňovým rájům poslal stovky milionů

„O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii, včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,” napsala Investigace.cz.

Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

„Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ dodala Investigace.cz.

Podle Lukáše Krause, právníka organizací Frank Bold a Rekonstrukce státu, se neuvedením akcií firem z daňových rájů Babiš dopustil přestupku a hrozí mu pokuta do výše 50 000 korun.

Babiš podle ČTK odmítá, že by v případě informací o převodu 400 milionů korun udělal cokoli nezákonného, pokládá to za pokus o očernění a ovlivnění voleb.

„V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit a ovlivnit tak české parlamentní volby,” řekl.

Na dotaz ČTK ale neuvedl, koho přesně má na mysli. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let. „Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo,” dodal.