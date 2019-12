Tusk ve své knize ničeho nelituje

Ten v knížce vzpomíná vážně i vesele na zákulisí velké politiky, ale i na běžný život. Například jak zamkl německou kancléřku Angelu Merkelovou s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem a držel je pod klíčem až do rána, dokud nedohodli plán záchrany Atén před finanční katastrofou. Odkryl také zákulisí nekonečných rozhovorů o brexitu a zažertoval o botách, v nichž chodila britská premiérka Theresa Mayová .

Zmínil také odpověď své ženy Malgorzaty, když se jí novináři v roce 2016 ptali, jaké dává šance Donaldu Trumpovi na vstup do světové politiky. „Myslím, že jeden Donald v ní klidně postačí,“ předpověděla mylně.

Tusk se v knížce nevyhýbá ani polské politice a ironizuje i sebe. Například ohledně toho, že se delší dobu, hlavně v Občanské platformě (PO), kterou založil, mluvilo o tom, že po působení v Bruselu se vrátí do Polska na bílém koni.

Zmínil i svého hlavního politického protivníka Jaroslava Kaczyňského, lídra vládního Práva a spravedlnosti (PiS), kterému jednou vytkl nedostatečnou morální čistotu lidí, jimiž se obklopuje. „Na to, aby se odstranila největší špína, postačí i špinavá metla,“ reagoval bez zaváhání Kaczyňski.

„Manžel je ale blázen do všech sportů. Kdyby zrovna vysílali přenos z mistrovství albánských dorostenců v lukostřelbě, Donald by i to sledoval s napětím,“ říká o něm v knize jeho žena. Celoživotní kamarád, nedávno zesnulý režisér Kazimierzas Kutz, o něm zase prohlásil: „Mám ho rád, neboť je Kašubem (etnikum žijící v okolí Gdaňska) a dokáže se pořádně opít. Žádných jiných předností jsem si u něj nevšiml.“