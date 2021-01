Třinácti Izraelcům po očkování ochrnul obličej

Příznaky ochrnutí lícního nervu zaznamenali izraelští lékaři u třinácti lidí, kteří tento týden dostali první dávku protikoronavirové vakcíny. Podle listu The Jerusalem Post je počet takových případů zřejmě vyšší, někteří postižení to ale neoznámili lékaři. Ostatní by to nemělo odradit.