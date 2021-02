Texas mrzne bez proudu. Větrné elektrárny za to ale nemohou

Obrovská zimní bouře, která nad Texasem zuřila od 13. do 16. února, uvrhla druhý největší stát USA do zmatku a chaosu. Kolaps energetické sítě způsobil, že se bez proudu ocitlo 3,6 milionu lidí, následně kvůli silným mrazům popraskala i vodovodní potrubí.

Tyto výtky však mířily úplně vedle. Údaje společnosti ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), která provozuje elektrickou distribuční síť, ukazují, že selhalo zejména nedostatečné zabezpečení konvenčních elektráren, které stále dodávají drtivou většinu energie.

„Naše energetická síť je stavěna na letní špičky, kdy je obrovské vedro a každý zapíná klimatizaci,“ uvedl pro televizi CNBC Joshua Rhodes, expert na energetiku z Texaské univerzity. „V létě jde veškerý zemní plyn do elektráren, zatímco teď ho zamířilo hodně do tepláren,“ uvedl Rhodes. Nedostatek zemního plynu ještě prohloubilo zamrzání potrubí a těžařských vrtů. Zamrzání potrubí pak zapříčinilo i to, že tepelné i jaderné elektrárny neměly dostatek chladící vody.