Rakousko připravilo sazebník pokut pro neočkované

Za nesplnění povinnosti očkování proti novému koronaviru, která má v Rakousku platit od 1. února 2022 pro všechny obyvatele starší 14 let, hrozí pokuta 600 eur (15 252 korun). To lze opakovat každé tři měsíce s maximální pokutou 3600 eur (91 512) nebo 2400 eur (61 tisíc korun) ročně. Uvádí se to v prvním návrhu zákona o povinném očkování proti covidu-19, který v neděli zveřejnil zpravodajský pořad ZiB veřejnoprávní televize ORF.