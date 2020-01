Polský hornický odborář se setkal s Gretou, má problém

Thunbergová tento týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opět kritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly. Dodala, že se před cestou do Švýcarska setkala s polskými horníky, kteří přišli o práci kvůli uzavření dolu. „Dokonce ani oni se nevzdali, naopak chápali nezbytnost změn lépe než vy,” prohlásila.

Většina komentářů na sociální síti ale Hubku zkritizovala. „Děláš ostudu (hornickému) stejnokroji fotkou s posedlým děckem, které by mělo sedět ve škole!” zněl jeden z odsudků. Další kritici ho označili za „zrádce”, který horníkům udělal „ostudu a hanbu”; „plivnout mu do tváře by bylo málo”.