ON-LINE: V pátek přibylo 13 605 případů koronaviru, méně než před týdnem

8:07 - Ve Spojených státech se dál zvyšují přírůstky u statistiky nákaz koronavirem SARS-CoV-2. Podle deníku The New York Times (NYT) bylo v pátek v zemi nahlášeno 98 859 pozitivních testů a denní bilance tak byla podruhé za sebou nejvyšší od začátku pandemie covidu-19. Za celou dobu šíření nemoci se nákaza koronavirem v USA potvrdila u více než devíti milionů lidí.

8:06 - V Praze v pátek přibylo 1187 případů nemoci covid-19, tedy o pětinu méně než předchozí pátek. Je to také druhý nejnižší nárůst případů nákazy koronavirem v tomto týdnu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V říjnu zatím počty nakažených v Praze opakovaně rekordně stoupaly. Nejvyšší denní nárůst počtu nakažených byl ve městě ve čtvrtek 22. října, a to o 1714.