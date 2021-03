ON-LINE: V Mexiku zemřelo na covid 321 000 lidí

6:15 - Mexická vláda oznámila, že počet obětí pandemie v zemi dosáhl 321 000, což je o šedesát procent více než dosud uváděních 201 429 mrtvých. Mexiko vždy upozorňovalo, že oficiální čísla budou podhodnocená, protože se málo testuje a mnoho lidí zemřelo, aniž by se zjistilo, že jsou nakažení koronavirem. V sobotu vláda uvedla, že od počátku pandemie do 14. Února zemřelo 294 287 nakažených. Od té doby k nim přibylo dalších 26 772 lidí s nákazou potvrzenou testem. Mexiko, kde žije 126 milionů lidí, tak v počtu obětí předstihlo 212milionovou Brazílii, která jich má 307 000.

6:03 - Chilský prezident Sebastián Piňera navrhl odložit o měsíc volby do ústavodárného sněmu. Pokud by návrh schválil parlament, volby by se uskutečnily 15. a 16. května místo 10. a 11. dubna. Prezident doufá, že do té doby bude naočkována proti covidu-19 polovina populace. V posledních dnech tato latinskoamerická země zažila silný růst nových případů nákazy koronaviru. Odložení voleb kvůli nepříznivé epidemiologické situaci žádali chilští epidemiologové. Podle prezidenta Piňery by se obavy z nákazy mohly negativně promítnout i do účasti ve volbách: „Riziko nákazy nepochybně mnoho lidí odrazuje od toho, aby šli volit,”