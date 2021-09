ON-LINE: USA zpřísňují opatření proti covidu

6:17 - Ve Spojených státech se od pátku zvyšuje pokuta pro cestující, kteří poruší nařízení vyžadující nošení roušek v letadlech, vlacích a dalších prostředcích hromadné dopravy s cílem zabránit šíření koronaviru. Těm, kteří budou bez roušky přistiženi poprvé, hrozí nově pokuta od 500 do 1000 dolarů (10 750 až 21 500 Kč). Při opakovaném přistižení může pokuta sahat od 1000 do 3000 dolarů (21.500 až 64.500 Kč). Doposud pokuty začínaly na 250 dolarech a mohly se vyšplhat až na 1500 dolarů při opakovaném prohřešku. Povinnost nosit v letadle, autobusu a dalších hromadných dopravních prostředcích roušku zůstane v platnosti minimálně do 18. ledna.

6:12 - Chtějí-li se žáci v Los Angeles starší 12 let zúčastnit prezenční výuky, budou muset být očkováni. Opatření se dotkne asi 630 000 žáků. Studenti a žáci ve věku 12 let a starší, kteří se účastní sportovních a dalších mimoškolních aktivit, musí být plně očkováni do konce října. Ostatní pak do 19. prosince. Podobná nařízení platí jen v malém počtu amerických okresů, blízké Culver City obdobnou politiku zavedlo minulý měsíc pro svých 7000 žáků.