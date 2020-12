Očkování začne do 24 hodin, uvedl Trump. Úřady schválily mimořádné použití vakcíny Pfizeru

FDA sdělila, že vakcína se smí aplikovat lidem starším 16 let. Odhaduje se, že mezi prvními příjemci budou zdravotníci a starší lidé, kteří žijí v pečovatelských domech.

Prvních 2,9 milionu vakcín se v USA začne distribuovat příští týden, napsal list. Prezident Donald Trump ale uvedl, že první očkování začne do 24 hodin. „Vakcínu už jsme začali rozvážet do všech států,” ujistil ve videu umístěném na Twitteru. Vláda dříve sdělila, že je připravena vakcínu rozvážet ihned poté, co FDA vydá povolení.