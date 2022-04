Le Penová sahá po klice od Elysejského paláce už potřetí

Do předvolební publikace zařadila dokonce společnou fotografii s Putinem, po ruské invazi na Ukrajinu ale nechala brožuru v nákladu 1,2 milionu kusů rychle stáhnout s odůvodněním, že obsahovala překlep. Ruský vpád do sousední země nakonec odsoudila, odmítá ale sankce v podobě zákazu dovozu ruské ropy a plynu s tím, že by to poškodilo obyčejné Francouze a pro francouzskou ekonomiku by to znamenalo „harakiri“.