Fico kontra Pellegrini: kdo s koho

„Jsme přesvědčeni, že můžeme navázat na vše dobré, co se nám za ta léta podařilo udělat pro lidi, ale na straně druhé se také zbavit nepříjemné zátěže minulosti spojené s různými kauzami politického a ekonomického charakteru, které reprezentují konkrétní jednotlivci,“ podotkli Banskobystričtí.

Předeslali, že pokud by Pellegrini na sjezdu ztroskotal a založil by novou stranu, odešli by s ním. Stal se přirozeným lídrem sociální demokracie na Slovensku,“ prohlásila Božena Kováčová za celou skupinu i v reakci na fakt, že Pellegrini se netají tím, že ve společnosti cítí poptávku po nové sociálnědemokratické straně.