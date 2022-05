Čína a Rusko vetovaly zpřísnění sankcí proti KLDR

USA chtěly rezolucí omezit povolený dovoz ropy do Severní Koreje ze čtyř na tři miliony barelů ročně, zakázat dovážet do KLDR tabák a tabákové výrobky či naopak dále omezit severokorejský vývoz do světa. Chtěly rovněž omezit dovoz informačních technologií do KLDR, což mělo snížit schopnost severokorejského režimu fungovat v kybernetickém prostoru. Podle amerických úřadů KLDR získává prostředky mimo jiné prostřednictvím vydírání na internetu či krádeží kryptoměn.