Biden: USA by přišly bránit Tchaj-wan. Čína si hraje s ohněm

„Velmi rychle jste se z pochopitelných důvodů nechtěli vojensky zapojit do konfliktu na Ukrajině. Jste ochoten se vojensky zapojit na obranu Tchaj-wanu, pokud k tomu dojde?“ zeptal se reportér prezidenta během tiskové konference v Tokiu.

Biden dal najevo, že si myslí, že Čína na příkladu Ukrajiny vidí, jak by svět v takovém scénáři reagoval, tudíž věří, že napadení Tchaj-wanu je nepravděpodobné. Nicméně uvedl, že Čína „koketuje s nebezpečím“.

Americká stanice Fox News připomíná, že už v říjnu Biden uvedl, že by Američané přišli Tchaj-wanu na pomoc, pokud by Čína zaútočila. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí tehdy reagoval, že by „nikdo neměl podceňovat silnou rozhodnost a schopnost čínského lidu chránit národní suverenitu a územní celistvost“.