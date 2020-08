Írán zpřístupní dvě jaderná zařízení

Od dohody předloni odstoupily Spojené státy. Nyní se ale USA snaží s odvoláním na tutéž dohodu obnovit sankce OSN proti Íránu. Ve čtvrtek americký ministr zahraničí Mike Pompeo prohlásil v OSN, že Írán dohodu porušuje. Kdyby USA byly nadále účastníkem smlouvy (a ony tvrdí, že jsou), spustilo by to mechanismus obnovení sankcí proti Íránu do 30 dnů. Pompeo dal najevo, že USA budou tyto sankce na ostatních zemích vynucovat, i kdyby s tím nesouhlasily. Řekl: „Budou-li porušeny sankce OSN, uděláme vše, abychom je prosadili.“