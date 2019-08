Novinky

„Jsem hrdá, že jsem se zotavila díky pomoci syrských lékařů, což naznačuje vysokou úroveň domácí medicíny,“ řekla. Apelovala na ženy, aby nezanedbávaly prevenci. „Doporučuji každé ženě nad 40 let, aby absolvovala preventivní prohlídky, aby se případně nebezpečná nemoc včas odhalila a žena se vyléčila,“ řekla. „Je to zcela přirozené, neměly byste se bát. Následky mohou být závažné,“ dodala.

Asma Asadová v televizi poděkovala za podporu, které se jí během jejího boje s rakovinou dostávalo od Syřanů a popřála rychlé uzdravení všem pacientům s touto nemocí. „Také si přeji, aby se uzdravili naši zranění a díky Božímu milosrdenství žila Sýrie v míru a prosperitě,“ uzavřela.

Asma Asadová s manželem na snímku z roku 2010

FOTO: Profimedia.cz

Asadova manželka se narodila a vzdělání získala ve Velké Británii. Původní profesí je investiční bankéřka. Poté, co se vdala za syrského prezidenta, se věnuje charitativním projektům. Je patronkou programu s názvem Oběti vlasti, jehož cílem je poskytnout rehabilitaci válečným veteránům, aby byli schopni návratu do běžného života.

Věnuje se projektům na podporu rodin padlých vojáků a internátním školám pro sirotky.

Francouzský časopis Elle ji zařadil mezi nejelegantnější první dámy světa, je nazývána Růží v poušti. Má tři děti - dceru Zane (15 let) a syny Hafeze (17 let) a Karima (14 let).