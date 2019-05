Novinky, ČTK

Le Drian řekl, že se francouzská vláda snaží popravě zabránit a že už o tom hovořil s iráckým prezidentem. Zopakoval, že Francie je proti trestu smrti, jak uvedlo už předtím ministerstvo v prohlášení, kde stálo, že „Francie je z principu proti trestu smrti vždy a všude“.

Ministerstvo současně uvedlo, že uznává svrchovanost iráckých institucí, že členové Islámského státu (IS) se musejí ze svých zločinů zodpovídat a že irácký zákon takové zločiny trestá smrtí. I Le Drian řekl, že by radikálové z IS měli být souzeni tam, kde se dopustili zločinů.

Francie podobně jako další západní země nemá zájem, aby se její občané, kteří se přidali k Islámskému státu, vraceli do vlasti. Agentura AP připomenula, že Paříž nežádala o vydání džihádistů s francouzským občanstvím.

Odsouzení Francouzi

Od neděle bylo v Iráku odsouzeno k smrti za členství v Islámském státu šest Francouzů. Bagdádský soud vynesl v neděli rozsudky smrti nad 32letým Kévinem Gonotem, 32letým Léonardem Lopezem a 41letým Salimem Machouou. Všichni mají třicet dní na odvolání. [celá zpráva]

Byli to první francouzští občané odsouzení na smrt za to, že se přidali k Islámskému státu. Machou byl členem buňky evropských bojovníků, kteří útočili v Iráku a Sýrii a plánovali útoky v Paříži a v Bruselu, uvedla stanice BBC s odvoláním na francouzské nevládní Centrum analýzy terorismu.

Zbylí dva se ale do této činnosti nezapojili. Lopezův obhájce verdikt odsoudil jako příklad hromadného trestu.

V pondělí byl odsouzen k smrti oběšením sedmatřicetiletý Mustapha Merzoughi, který pochází z Toulouse a má tuniské předky. „Důkazy a přiznání ukazují, že jste byl členem skupiny Islámský stát a že jste pracoval v jeho vojenské sekci. V důsledku toho jste odsouzen k trestu smrti oběšením podle zákona číslo čtyři o terorismu,” sdělil soudce v rozkladu k rozsudku nad Merzoughim. Ten ale uvedl, že se těchto zločinů nedopustil a nezabíjel.

V úterý dostali absolutní trest Karam El-Harchaoui a Brahim Nejara. Všichni patří ke 12 Francouzům, které v sousední Sýrii zadržely arabsko-kurdské Syrské demokratické síly (SD) podporované USA. V lednu zajaté muže předaly Iráku. S nimi zajaté ženy a děti zůstaly v táborech v Sýrii.

Irácké soudy již nejvyšší trest uložily desítkám džihádistů původem ze zahraničí. Zatím ale žádný odsouzenec s občanstvím západního státu popraven nebyl.