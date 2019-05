Novinky

„Jako odpověď na eskalující se varování rozmísťují Spojené státy v regionu útočnou skupinu letadlové lodi USS Abraham Lincoln a k americkému Centrálnímu velitelství vysílají bombardovací úkolové uskupení, aby daly jasný vzkaz íránskému režimu, že jakýkoli útok na zájmy Spojených států nebo našich spojenců se setká neutuchající silou,“ přečetl americký bezpečnostní poradce John Bolton prohlášení k reakci USA.

„Spojené státy nechtějí válku s íránským režimem, ale jsou plně připravené na jakýkoli útok, ať už íránských regulérních sil, nebo Islámských revolučních gard,“ dodal Bolton.

USS Abraham Lincoln

FOTO: Kaitlin McKeown, ČTK/AP

Hrozba případného útoku se objevila poté, co Írán označil příslušníky amerických ozbrojených sil za teroristy. Udělal to poté, co Spojené státy zařadily Íránské revoluční gardy, tedy součást íránských bezpečnostních sil, na seznam teroristických organizací.

Mluvčí ministerstva obrany Chris Sherwood vyslání letadlové lodi i bombardérů CNN potvrdil.