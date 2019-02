Novinky

„Všechny zásoby tuku v jejím těle byly spotřebovány, zůstaly jen kosti,“ sdělila lékařka Makia Aslamiová, která stojí v čele kliniky pro léčení podvýživy v chudém regionu na severozápadě Jemenu. „Měla tu nejhorší formu podvýživy,“ dodala.

Aslamiová řekla, že dívka bude potřebovat měsíční léčbu, aby se zotavilo její tělo i mysl.

Rodinu dívky vyhnala válka. Utekla před bombardováním, protože žila v oblasti ovládané vzbouřenými šíitskými Húsii v domě nedaleko hranic se Saúdskou Arábií, která stojí v čele arabské koalice podporující jednotky věrné prezidentovi Abdu Rabbúu Masúru Hádímu.

Fatima i s deseti sourozenci a otcem nakonec skončili pod širým nebem, žili pod stromem. „Neměli jsme peníze, abychom získali jídlo. Všechno, co máme, je to, co nám dali sousedé a příbuzní,“ řekla její starší sestra. Otec je nezaměstnaný. „Sedí a nehýbe se. Kdybychom zůstali a vyhladověli, nikdo by o nás nevěděl. Nemáme žádnou budoucnost,” dodala.

Když dívku odmítly dvě nemocnice, příbuzní sehnali peníze, aby přepravili Kubovou na kliniku v oblasti pod kontrolou Húsíů v Aslamu, což je jedna z nejchudších oblastí Jemenu, kde je vysoká úroveň podvýživy.

Lékařka uvedla, že očekává další a další případy podvyživených lidí. Jen v únoru ošetřovala přes 40 těhotných, které trpěly podvýživou: „Očekávám proto, že v následujících měsících budu mít 43 dětí s podváhou.“

Zmínila, že jen od konce roku na klinice zemřelo na podvýživu 14 lidí. V Jemenu zmítaném občanskou válkou trpí hlady na deset miliónů lidí. Jídlo se sice dá sehnat, ale lidé na ně nemají kvůli vysoké inflaci peníze, navíc vládní zaměstnanci nedostali už několik měsíců plat. Do země sice proudí humanitární pomoc, ale nedostane se ke všem potřebným.