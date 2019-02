Novinky, ČTK

O kulce pro novináře se zmínil bin Salmán v září 2107, když mluvil se svým vysokým poradcem Turkím Dachílem. Rozhovor americké tajné služby odposlouchávaly. List The New York Times uvedl, že to byl „nejjasnější důkaz, že korunní princ zvažoval likvidaci novináře“, který kritizoval dění ve své vlasti.

Podle zpravodajců kulka neznamenala, že by měl být zastřelen, ale ukazuje na záměr zabít ho, pokud se nevrátí do Saúdské Arábie. Poradce ve vyjádření pro list obvinění odmítl jako „naprosto lživé“.

Není to však jediný důkaz. O několik dnů dříve si podle stejné tajné zprávy princ stěžoval jinému poradci Saúdovi Kátanimu, že Chášukdží, který psal pro list The Washington Post, se stal až příliš vlivným a narušuje jeho obraz pokrokového reformátora. Princ, který de facto vládne Saúdské Arábii, poradci taky řekl, že „neměl rád polovičatá řešení, že jim nevěří“.

Americké tajné služby jsou na rozdíl od prezidenta Donalda Trumpa, který důkazy považuje za slabé, přesvědčeny, že korunní princ nařídil tajnou operaci, při které byl Chášukdží zavražděn na konzulátu v Istanbulu, kam si došel pro dokumenty, aby se mohl oženit.

Když se provalilo, že byl novinář zavražděn, Kátani, který na operaci dohlížel, byl propuštěn.

Rijád zapojení prince popírá



V pátek řekl saúdskoarabský státní ministr pro zahraniční záležitosti Ádil Džubajr, že korunní princ Muhammad bin Salmán nenařídil zavraždit Chášukdžího. Rijád původně Chášukdžího smrt popíral, pak ji přiznal a vysvětlil jako akci komanda, které překročilo své pravomoci. „Víme, že to nebyla povolená operace. Nikdo k ní nedal příkaz,” zopakoval starší tvrzení Rijádu Džubajr v den, kdy vyprší 120denní termín, který dal loni v říjnu americký Senát prezidentovi Donaldovi Trumpovi na to, aby označil viníky, kteří budou za vraždu potrestáni.

Podle agentury AFP nic nenaznačuje, že by chtěl Trump lhůtu danou Senátem dodržet. Saúdská Arábie je významný obchodní partner USA a Trump nemá v úmyslu prince očernit. USA už kvůli vraždě zavedly sankce proti 17 Saúdským Arabům. Mluvčí ministerstva zahraničí Robert Palladino řekl, že k tomu nemá co dodat. Senátoři už ale připravili návrh zákona, který má zakázat prodej některých zbraní Saúdské Arábii, a to nejenom kvůli vraždě, ale také kvůli „kontroverzní roli Rijádu ve válce v Jemenu”.