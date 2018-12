Novinky, ČTK

Loď Noka plavící se pod syrskou vlajkou plula ze syrského přístavu Latákije do města Benghází na východním pobřeží Libye. Řekové plavidlo zadrželi 5. prosince u ostrova Kréta a eskortovali jej do krétské metropole Iráklio. Tam nalezli pod falešnou podlahou drogy schované v osmi kontejnerech mezi vrstvami kávy, koření a pilin.

Řecké úřady zabavili loď i její náklad v odhadované tržní hodnotě sto milionů eur (2,57 miliardy korun). Jedenáctičlenná posádka byla zatčena a v sobotu předstoupí před státního zástupce.

V Egyptě zabavili pět milionů tablet



V Egyptě Generální ředitelství pro kontrolu drog zmařilo v pátek pokus propašovat do země pět milionů tablet captagonu, uvedl server Egypt Today. Získalo informaci, že do země bude dopraven kontejner s drogou, poslaný z nejmenované arabské země, který směřoval přes přístav Dimját (Damietta) do sídla firmy v Gíze. Příslušníci úřadu pohyb kontejneru sledovali a podařilo se jim nejen zabavit náklad ale také zatknout drogové dealery.

Captagon je směs amfetaminu a theofylinu, kterou hojně používali islámští radikálové nejen v Sýrii a v Iráku, ale i v dalších oblastech. Droga po užití snižuje pocity únavy a bolesti a zvyšuje soustředění a agresivitu. Captagon byl pro radikály také zdrojem příjmu.

Sýrie se v důsledku občanské války stala velkým vývozcem i spotřebitelem amfetaminu. Trauma plynoucí z konfliktu podnítilo poptávku a rozklad řádu vytvořil příznivé podmínky pro producenty drog, napsala agentura Reuters.