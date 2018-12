Novinky, ČTK

Vysokorychlostní vlak byl na cestě z Ankary do města Konya, které leží jižně od metropole. Kolem 06:30 místního času (04:30 SEČ) podle guvernéra narazil do lokomotivy, jejíž posádka na místě kontrolovala koleje. Následně nejméně dva vagony vykolejily a narazily do nadchodu. Ten se zřítil.

Agentura DPA uvedla, že k neštěstí došlo poblíž železniční stanice Marşandiz v západní části Ankary. Podle ní se část nadchodu, do kterého souprava vrazila, zřítila na vagony.

Trosky vykolejeného vlaku, na který se zřítil nadjezd.

FOTO: Tumay Berkin, Reuters

Část zraněných musela být převezena do nemocnice.

Záchranáři dál prohledávají trosky. „Doufáme, že už nenalezneme žádné další mrtvé,” uvedl místní guvernér Vasip Şahin po nálezu čtvrté oběti. Později se ale našlo dalších pět mrtvých.