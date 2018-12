Izraelské agenty prozradil Palestincům přízvuk

Poslední velké střety mezi radikálními Palestinci z Pásma Gazy a Izraelci, které hrozily v půlce listopadu přerůst v další válku, začaly poté, co izraelské komando proniklo do pásma při tajné operaci a bylo 11. listopadu odhaleno. Jeho velitel, izraelský podplukovník, byl v přestřelce zabit, stejně jako sedm příslušníků palestinské milice. List The Independent zjistil, že agenty prozradil přízvuk.