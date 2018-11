Novinky, ČTK

Rijád je spojencem Washingtonu a USA nemají zájem na jeho veřejném ponížení. Bílý dům se může vyhoštěním Gülena pokusit o zmírnění tureckého pobouření kvůli vraždě saúdského opozičního Džamála Chášukdžího novináře na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti dostaly podle NBC pokyn, aby znovu prozkoumaly tureckou žádost o vyhoštění Gülena, kritika tureckého režimu, který žije od konce 90. let v americkém exilu. Na ministerstvo vnitřní bezpečnosti prý směřovala žádost o informaci ohledně Gülenova právního postavení v USA. Turecký duchovní je podle americké televize držitelem takzvané zelené karty opravňující k trvalému pobytu ve Spojených státech

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan považuje Gülena za strůjce neúspěšného předloňského pokusu o státní převrat. Od nezdařeného pokusu části armády o puč v červenci 2016, který si vyžádal životy 250 lidí, provádí turecká policie operace proti údajným stoupencům Gülena pravidelně. Zadrženy byly desítky tisíc lidí. Ankara o vydání Gülena opakovaně, ale bezvýsledně žádá.

Turecko zatím tlak na Saúdy stupňuje, ve čtvrtek označilo za nedostatečné prohlášení Saúdské Arábie o vraždě. „Shledali jsme všechny tyto korky pozitivní, ale nedostačující,“ řekl ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu krátce poté, co Rijád přiznal, že novinář byl zdrogován a rozporcován na konzulátu.

Rijádský prokurátor Saúd Madžíb v prohlášení dodal, že kusy těla byly předány spolupracovníkovi mimo půdu konzulátu. Dodal, že pět z už 21 zadržených Saúdů čelí hrozbě trestu smrti. Obviněno jich bylo jedenáct, kteří budou předání soudu.

Çavuşoğluovi vadí, že není zmíněno, že byla vražda předem připravená: „Říkají, že tito jednotlivci se rozhodli vraždit poté, co se (Chášukdží) bránil jejich pokusu odvézt ho do jejich země. Rozporcování těla ale není nic, co se může udělat spontánně. Přinesli si nástroje nezbytné k vraždě a jeho rozporcování!“

Poradce tureckého prezidenta Erdogana dodal podle listu Hürriyet, že vyjádření saúdského prokurátora jsou jen pokusem zamaskovat naplánovanou vraždu, „Předpokládají, že budeme věřit, že to vrazi udělali o své vůli. To není příliš věrohodné. Všechno je jasné jako den, ale je tu snaha to zamaskovat,“ uvedl Yasik Aktay .

Saúdská Arábie je pro blízkovýchodní politiku USA klíčová, připomíná NBC. Americký prezident Donald Trump považuje přátelský vztah se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, který v zemi de facto vládne a možná si vraždu svého kritika objednal, za klíč k potlačení íránského vlivu v regionu a k dosažení dohody mezi Izraelem a Palestinou. Turecko je spojencem USA v NATO a má důkazy o okolnostech Chášukdžího vraždy, které mohou vyvolat mezinárodní kritiku Rijádu.