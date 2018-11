Novinky, ČTK

Osvobození 19 rukojmí oznámila ve čtvrtek syrská státní tisková agentura SANA. V pátek syrská televize upřesnila, že se rodinám vrátilo jenom 17 z 19 osvobozených. Dva chlapci se pokusili při osvobozovací akci uprchnout z kamionu, kde byla skupina držena, a teroristé je zastřelili.

Našaat abú Ammár řekl v pátek agentuře AP, že do zajetí padla i jeho manželka, dva synové a dcera. Osmiletého syna a jeho o pět let staršího bratrance však členové IS zastřelili. Abú Ammár dodal, že manželka je velmi zesláblá, protože IS rukojmím dával minimální porce, aby je jen udržel při životě. Přesto řekl „Mé štěstí je obrovské.“

Pří výpadu v Suvajdá radikálové 25. července zabili 200 lidí, což představovalo jeden z největších masakrů syrské války. Dalších třicet jich odvlekli.[celá zpráva]

Tři rukojmí ale v zajetí zemřeli, jedna žena nevydržela podmínky zajetí, další byla zastřelena a zastřelen byl v srpnu i 19letý muž. [celá zpráva]

Výměna za ženy bojovníků



Šest zajatců radikálové vyměnili v říjnu v rámci dohody s vládou. Podle agentury AP měl být podobně vyměněn i zbytek rukojmí, ale vyjednávání bylo neúspěšné. Armáda se proto rozhodla skupinu osvobodit. Úspěšná záchranná akce byla podniknuta v oblasti Hamima, která leží severovýchodně od historické Palmýry. Armáda oznámila, že všechny únosce se podařilo zabít.

Opoziční skupina SOHR, která monitoruje dění v Sýrii, ale uvedla, že rukojmí se dostali na svobodu v rámci výměny za ženy bojovníků IS, jednoho z velitelů a za zaplacení neupřesněného výkupného.

Podle listu The Washington Post se nyní Islámský stát zaměřuje na syrské menšiny. Provincii Suvajdá obývají především drúzové.

Islámský stát utrpěl loni zdrcující porážky v Iráku i v Sýrii, kde se však drží v odlehlých oblastech na východě při syrsko-irácké hranici a v údolí středního toku Eufratu.