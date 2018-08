Novinky

V moderní době je ďábel kamenován u několikaposchoďové struktury s betonovými pilíři. Toto místo je považováno za nejproblematičtější z hlediska bezpečnostních opatření, protože se zde shromáždí vždy velký počet lidí ve stejnou dobu. V roce 2006 zde při tlačenici zahynulo přes 360 lidí.

Po obřadu kamenování začíná svátek oběti 'íd al-adhá, který je třídenní a slaví se nejenom v Mekce, ale v celém muslimském světě.

Pouť do Mekky, neboli hadždž, je vedle vyznání víry, modlitby, půstu a almužny pátým pilířem islámu. Nejméně jednou za život ji má vykonat každý věřící muslim, bez ohledu na to, zda je sunnita nebo šíita, má-li na to prostředky a umožní-li mu to zdraví.

Saúdská Arábie nepřestává rozšiřovat a modernizovat prostory, v nichž se vykonávají obřady a v nichž poutníci pět dní pobývají. Bezpečnost zajišťují tisíce policistů a vojáků, v několika směnách pak služby zajišťuje na 190 tisíc dobrovolníků.