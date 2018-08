Kayapinar zmínil i důvod, proč zabil Samiho Yilmaze, který hlídal vilu ve střední Anatolii ve městě Kaiseri: „Líbila se mi jeho pistole.“ Zbraň mu sebral.

Hamdi Kayapınar, a serial killer who murdered 6 people including his 14-yr old sister, between 1998 & 2001, convicted & served 16 yr jail until #Erdogan recently freed him & 40,000 convicted felons to make room for political prisoners in #Turkey. He killed again on Aug.2, 2018 . pic.twitter.com/RI1dfM1Jme