Krátce poté, co začaly o šesté ráno SELČ platit americké sankce na Írán, Trump na Twitteru uvedl: „Íránské sankce začaly platit. Jsou to nejtvrdší sankce, které byly kdy uvaleny a v listopadu budou ještě zesíleny na vyšší úroveň. Kdokoli, kdo obchoduje s Íránem, NEBUDE obchodovat se Spojenými státy.“

Uvalení sankcí hájil na Twitteru slovy: „Žádám SVĚTOVÝ MÍR, nic menšího.“

