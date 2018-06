Novinky

Útok vedou zahraniční intervenční síly vedené Saúdskou Arábií. Je první velkou akcí, do které jsou zapojeni přímo vojáci arabské koalice, která dosud poskytovala provládním silám především leteckou podporu. Spojené arabské emiráty oznámily, že v bojích padli čtyři jejich vojáci, aniž by uvedly další podrobnosti.

Boje zuří zejména u místního letiště a na jihu města u čtvrti Durajmi. Tisková agentura Emirátů Wam uvedla, že se útočícím silám podařilo „osvobodit oblasti obklopující letiště“. Také byly podle agentury zabity a zajaty desítky Íránem podporovaných Húsíů. Zdravotnické zdroje působící v oblasti oznámily, že při úderech koalice bylo zabito 22 bojovníků Húsíů.

Provládní bojovníci

FOTO: Nariman El-Mofty, ČTK/AP

Húsíové naopak tvrdí, že se jim raketami podařilo zasáhnout jednu z lodí arabské koalice, potvrzeno to však nebylo.

Panují obavy, že by si útoky mohly vyžádat humanitární katastrofu ve městě, ze kterého během posledního měsíce utekly desetitisíce lidí. Kdyby přístav přestal fungovat, byly by ohroženy dodávky humanitární pomoci, na které jsou Jemenci závislí. Pak by na životě bylo ohroženo až 250 000 lidí, uvedla OSN. [celá zpráva]

Amnesty International dodala, že v okolí čtyř set tisícového města žije dalších dvě stě tisíc lidí: „Přístav v Hudajdě je klíčový pro zemi, která z 80 procent závisí na dodávkách základních potřeb. Odříznutí této klíčové zásobovací linie by ještě prohloubilo to, co je už teď největší humanitární krizí.”

Kvůli obavám z humanitární krize se ve čtvrtek na žádost Velké Británie sejde k mimořádnému zasedání Rada bezpečnosti.

Koalice chce kontrolovat přístav a letiště



Mluvčí koaličních sil Turki Malki prohlásil, že se arabská koalice chce vyhnout bojům v ulicích města, které by mohly mít tragické následky. Míní ovládnout letiště, samotný přístav, aby kontrolovala, co přes něj prochází, protože panuje podezření, že tudy proudí i zbraně, a taky silnici spojující Hudajdu a hlavním městem Saná, které také drží Húsíové.

Pokud ale šíité ztratí přístav, bude pro ně těžké se udržet. Ovládali by už jen přístav Salíf.

Arabská koalice zahájila útok, když se jí nepodařilo se šíity domluvit předání přístavu pod její kontrolu a vypršelo poslední ultimátum. [celá zpráva]