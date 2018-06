Novinky

„Zůstaneme na severu Iráku,“ řekl turecký ministr a dal jasně najevo, že i po ukončení stávající fáze operace proti příslušníkům zakázané teroristické Strany kurdských pracujících (PKK) v iráckých horách Kandil se turecké jednotky nestáhnou. Vybudovaly si tam základny.

„Opevňování na základnách už dosáhlo jisté úrovně,“ řekl Canikli a nastínil další fázi operace. „Nyní tam máme odlišný cíl, jímž je úplné odstranění terorismu.”

Zatím poslední turecká operace proti základnám PKK začala 11. ledna. Její hlavní součástí byly nálety na pozice PKK. Poslední nálet byl podniknut v úterý a letadla při něm zaútočila na dvanáct cílů.

Průběh operace zkontroloval náčelník tureckého generálního štábu Hulusi Akar, který prohlásil: „V tuto chvíli jsme odhodláni skoncovat se všemi teroristickými organizacemi.” Za ty Turecko považuje nejen PKK, ale i další kurdské milice, jako je YPG.

Irák prý souhlasí, tvrdí Turci. Jasné to ale není



Canikli zdůraznil, že Ankara jedná se souhlasem irácké vlády. Její vyjádření ale není známo. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu pouze minulý týden informoval, že se Turecko, Spojené státy, Bagdád a kurdská autonomní vláda v iráckém Kurdistánu dohodly na společném boji s PKK. [celá zpráva]

Zda však dohoda umožňuje trvalou přítomnost tureckých vojsk v horách Kandil, jasné není.

Ministr obrany také sdělil, že Turecko nabídlo možnost společné operace v horách Kandil i Íránu, který ofenzivu proti PKK podporuje.

Turecký boj proti Kurdům



Turecko se snaží maximálně potlačit snahy Kurdů vytvořit si vlastní stát, přestože jim to bylo slíbeno už v roce 1920 Sèvreskou smlouvou. Obává se, že by to vedlo k odtržení jihovýchodu Turecka, o což usilují turečtí kurdští separatisté.

Ze stejného důvodu Turecko a jím podporovaná Svobodná syrská armáda ovládly předloni část severu Sýrie u Džarábulusu a letos zaútočily a ovládly oblast okolo Afrínu, kterou dřív kontrolovala kurdská milice YPG. Tu Turecko považuje za odnož PKK, i když ji podporovali Američané, protože představovala klíčovou sílu v boji proti Islámskému státu. Nyní se však Američané domluvili, že se YPG stáhne z oblasti u města Manbidž, a tím se de facto rozšíří oblast pod kontrolou Turecka.

Syřané se na jaře ohradili proti snaze Turků nevrátit Afrín pod správu Damašku. [celá zpráva] Obávají se velkotureckých plánů rozšířit území moderního Turecka právě o sever Sýrie a Iráku. [celá zpráva]

Oblast, kterou si Turecko nárokuje na mapě zveřejněné nacionalisty v roce 2016.

FOTO: Mapy.cz

Předvolební nacionalismus



Vystupňování operace proti PKK se dává do souvislosti s tureckými volbami, které se konají 24. června. Média spekulují, že eskalace útoků má cílit na nacionalistické cítění Turků, kteří tak budou v předčasných volbách hlasovat pro stávajícího prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho stranu AKP. Canikli to odmítl.