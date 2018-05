Novinky, ČTK, DPA

Na většině míst poblíž hranice s palestinskými oblastmi se rozezněly sirény, aby upozornily místní obyvatele, že by se měli schovat do úkrytu. Některá izraelská média uvedla, že části granátu dopadly do obydlených prostor, dokonce do blízkosti mateřské školky. Žádné oběti na životech nebyly hlášeny.

Bylo to poprvé od začátku protestů v pásmu Gazy, které vypukly 30. března, kdy byly na Izrael vypáleny střely. Izraelské letectvo v reakci na palestinský útok podniklo nálety na cíle na severu pásma Gazy. Bezpečnostní síly židovského státu potvrdily, že byl zneškodněn pětadvacetiletý člen vládnoucího radikálního hnutí Hamás.

Od 30. března je pásmo Gazy dějištěm masových protestů Palestinců, které organizovalo zejména hnutí Hamás. Palestinci při nich zapalovali pneumatiky a házeli kameny na izraelské vojáky, kteří reagovali palbou ostrými náboji. Zemřelo při tom podle palestinského ministerstva zdravotnictví 116 Palestinců a na 13 tisíc dalších bylo zraněno.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. Po více než desetiletí vlády Hamásu jsou životní podmínky většiny obyvatel neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 procent, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice trpí neustálým nedostatkem zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po konfliktu s Izraelem z roku 2014.