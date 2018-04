Novinky, ČTK

„Jestliže odmítnou, armáda a další jednotky, které ji podporují, jsou připraveny zahájit vojenskou operaci s cílem ukončit přítomnost této organizace v oblasti,” napsal list

Extremisté obsadili Jarmúk po tvrdých bojích v roce 2015. Chálid Abdal Madžíd, který vede koalici palestinského odboje, jež je spojencem syrské vlády, řekl, že v táboře a okolí je nyní asi 2500 členů Islámského státu (IS).

Exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii tvrdí, že syrská vláda radikálům v Jarmúku nabídla evakuaci stejně jako jiným skupinám v blízkosti Damašku. Nehodlá je ale poslat do Idlibu na severu země jako ostatní, ale na území u hranice s Izraelem a Jordánskem. IS však požaduje odchod do Idlibu.

Syrští uprchlíci na syrsko-libanonské hranici se připravují k návratu do vlasti

FOTO: Ziad Choufi, ČTK/AP

Enkláva pod kontrolou radikálů se nachází u tábora Jarmúk, který byl v minulosti domovem více než 160 000 Palestinců. Naprostá většina z nich z tábora utekla před boji mezi jednotlivými radikálními skupinami, které oblast kontrolují. Podle mluvčího Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Chrise Gunnesse, tam je nyní uvězněno na 12 000 civilistů, z nichž asi polovina jsou Palestinci.

Oblast v okolí tábora je mnohem menší než východní Ghúta východně od Damašku, kterou syrské jednotky definitivně ovládly minulý týden.

Odchod povstalců

Povstalci postupně skládají zbraně i v dalších oblastech, poznamenala agentura Reuters. Syrská státní televize odvysílala ve čtvrtek živě záběry, na kterých byly vidět autobusy ve městě Dumajr severovýchodě od Damašku, odkud měly odvézt tamní bojovníky a jejich rodiny. Dvacet autobusů má z města odvézt okolo 5000 lidí, včetně 1500 povstalců ze skupiny Džaíš al-Islám, kteří odevzdali své zbraně.

Syrští uprchlíci se vracejí v autobusech z Libanonu

FOTO: Omar Sanadiki, Reuters

SOHR uvedl, že rozhovory mezi Ruskem a rebely probíhají rovněž v centrální části Sýrie okolo města Rastan.

Armáda rovněž tlačí na povstalce v oblasti východního Kalamúnu nedaleko Dumajru, aby zahájili vyjednávání a vzdali se.

Současně s odchodem radikálů se začali někteří syrští utečenci vracet z Libanonu do vlasti.