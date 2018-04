Novinky

O získání plné kontroly nad městem informoval podle TASSu generál Jevtušenko, který je náčelníkem Střediska pro usmíření obou stran: „Dnes došlo k významné události v historii Syrské arabské republiky. Vztyčení státní vlajky nad Dúmá oznamuje kontrolu nad tímto městem, a tedy nad celou Východní Ghútou.“

Jevtušenko dodal, že ve městě osvobozeném od vzbouřenců budou pomáhat udržovat pořádek ruští vojenští policisté, kteří zajistí předání moci syrským úřadům.

Strach ze zničení důkazů o chemickém útoku



Právě v Dúmá se minulou sobotu uskutečnil velký chemický útok, při kterém mělo být zasaženo několik set lidí, z nichž podle nejčastěji uváděného údaje zemřelo 42 osob.

Experti na chemické zbraně se snaží co nejrychleji dostat do oblasti, protože mají strach, že by se odtamtud mohla propašovat těla obětí, která by byla nejjasnějším důkazem, uvedl list The Guardian. Chemické látky v krvi a moči se dají zjistit i po týdnech.

Ruští vojáci pronikli do Dúmá v pondělí a navštívili i dům, který byl přímo zasažen při chemickém útoku a přišel o střechu. Ruští experti uvedli, že tam žádné stopy po chlóru nenašli. [celá zpráva]

Podezření na nervový jed

Zatím není jasné, jaká látka byla použita. Všichni sice mluví o chlóru, který byl cítit, ale běžná léčba na otravu chlórem údajně nezabírala.

„Něco působilo na nervový systém,“ uvedl jeden z lékařů, který si nepřál být jmenován. Symptomy podle něj byly nezvyklé, někteří zasažení trpěli třasem, další měli extrémně zúžené zorničky a jiným se značně snížila tepová frekvence.

Američtí představitelé proto v úterý řekli, že bomba, která město zasáhla, zřejmě obsahovala směs chlóru a nervového plynu. Obě látky by se ale musely přepravovat ve zvláštních nádobách, jejich smísení v silné koncentraci je nebezpečné. To by znamenalo, že v bombě by byla ještě schránka s nervovým jedem.

Sýrii za chemický útok hrozí odveta, kterou připravuje americký prezident Donald Trump a spojenci USA.

Bombu měl v sobotu údajně shodit jeden ze dvou syrských vrtulníků, které odstartovaly Dumjru asi o třicet minut dříve.V tu dobu se pokoušely do centra města proniknout syrské jednotky, ale nedařilo se jim přejít přes obránce ze skupiny Džaíš al-Islám, která se odmítala vzdát.

V půlce minulého týdne selhala jednání o odchodu jejích bojovníků. Obnovena byla o víkendu, a nakonec bojovníci ze skupiny souhlasili s převozem do Džarábulusu.

Dúmá bylo poslední městem, které rebelové drželi.

Boje o oblast, odkud vzbouřenci ostřelovali Damašek, začaly v polovině února a o život v nich přišly stovky lidí.

Odchod bojovníků



Už ve středu Jevtušenko oznámil, že byl ukončen odvoz posledních 4000 radikálů, kteří odevzdali 400 zbraní včetně velkorážných kulometů, granátometů, automatů a odstřelovačských pušek. Od konce února odešlo z Dúmá 41 000 lidí, z celé Východní Ghúty 165 000 lidí. Osvobozeno bylo 250 osob, které radikálové zadržovali a používali i jako živé štíty.[celá zpráva]