Novinky, ČTK

Syrská armáda od zahájení ofenzívy 18. února ovládla 90 procent oblasti Východní Ghúty, kterou do té doby drželi vzbouřenci.

Za úsvitu odjela z Východní Ghúty stovka autobusů, která odvážela 6750 lidí, přičemž čtvrtinu tvořili povstalci z enklávy, kterou dosud měla od kontrolou povstalecká skupina Fajlak ar-Rahmán.

Kolona autobusů s bojovníky opouští Východní Ghútu.

FOTO: ČTK/AP

Evakuace pokračuje už šestý den. Podle syrských státních sdělovacích prostředků už odešlo na 13 000 bojovníků, jejich příbuzných a dalších civilistů. V první fázi jich odjelo 6000. [celá zpráva]

Podle syrské agentury SANA v úterý probíhá na základně příprava na odjezd třetí skupiny radikálů z měst Džubar, Zamalka a Irbín přes irbínský koridor.

Evakuační kolona čeká u Džubaru.

FOTO: Omar Sanadiki, Reuters

Jednání o evakuaci Dúmy váznou

Evakuace z Dúmy, kde žije 140 000 lidí a kterou drží z větší části skupina Džaíš Islám je zatím zablokovaná. Podle zdrojů agentury AP jsou hlavním důvodem neshody v otázce propuštění vězňů. Syrská vláda chce, aby Džaíš Islám propustil zajatce, na svobodu se však dostalo jen 28 z nich. Skupina, která nejedná přímo se syrskou vládou, nýbrž s Ruskem, požaduje výměnu zajatců. Podle AP jsou ve vládních věznicích desítky, ne-li stovky oponentů Damašku. Vláda ale nepřistoupila na masové propouštění, ačkoli ji k tomu tlačí i OSN.

Civilisté z Ghúty se připravují k evakuaci.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

„Neočekáváme rychlé výsledky. Všichni musíme být trpěliví,“ řekl televizi Al-Džazíra k jednání aktivista z Dúmy Lais Abdulláh s tím, že jednání, která zahrnují i zřízení improvizovaných přístřeší pro civilisty bez domova, by mohla přinést výsledky za tři dny. Druhé kolo jednání má začít ve středu a vzbouřenci požadují příměří, aby mohla vjet do Dúmy humanitární pomoc, protože se nedostává léků i základních potravin. Zatím do města přivezlo 46 kamiónů dodávky jen pro 27 000 osob.

Letecké a dělostřelecké bombardování Ghúty si vyžádalo od 18. února podle Al-Džazíry 1500 mrtvých a 5000 zraněných.

SANA s odvoláním na místní zdroje uvedla, že ozbrojené skupiny v Dúmě jsou připravené složit zbraně a odejít poté, co syrská armáda dobyla město Hazza, pod nímž vybudovali radikálové řadu tunelů.