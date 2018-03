Za fackování izraelského vojáka dostala Palestinka trest osm měsíců vězení

Sedmnáctiletá Palestinka Ahid Tamímíová, která loni uhodila izraelského vojáka, bude odsouzena k osmi měsícům vězení. Informovaly o tom ve středu deníky The Times of Israel a Ha´arec. Palestinka přistoupila na dohodu, kterou navrhla prokuratura. Jinak by jí hrozilo i několik let vězení.