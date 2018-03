ČTK

Změnu zákona schválili po celonočním zasedání poslanci vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), které Erdogan předsedá, a opoziční nacionalistické Strany národní akce (MHP), která s AKP již delší dobu spolupracuje.

Klíčovou změnou je možnost vytvářet předvolební koalice, kterou dosud zákon neumožňoval. Pomocí nich bude možné obejít vysokou desetiprocentní hranici pro vstup strany do parlamentu. Každé straně zapojené do volební koalice bude pro zisk mandátu napříště stačit pouze 0,5 procenta hlasů; desetiprocentní práh bude muset překročit koalice jako celek. Pokud strana do voleb půjde samostatně, bude muset nadále získat přes deset procent hlasů.

AKP již před časem oznámila, že před parlamentními volbami plánovanými na příští rok uzavře koalici s MHP. Menší nacionalistické straně, které hrozilo, že desetiprocentní hranici sama nepřekoná, tak zajistí vstup do parlamentu.

Volební komise bude na základě změny zákona moci slučovat volební obvody nebo přesouvat volební urny. Volební lístky vhazované do uren také nebudou muset nutně nést razítko příslušné volební komise. Podle opozice to otevírá cestu k volebním podvodům. Do volebních místností budou moci rovněž vstupovat vojáci. To podle opozice povede k zastrašování voličů.

Parlamentní volby se budou konat v listopadu příštího roku spolu s prezidentskými.