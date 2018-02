Exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii uvedla, že stávající počet obětí činí šest, ale že počet by mohl vzrůst, protože více lidí je v kritickém stavu. Při odvetném útoku byla zasažena řídící věž na syrském vojenském letišti u Damašku.

Podle izraelské armády bylo při odvetě zasaženo íránské stanoviště, odkud byl vyslán dron, další čtyři íránské pozice a osm syrských. „Oni i my víme, co jsme zasáhli; dáme jim nějaký čas, aby to strávili a pochopili, jak jsme věděli, že máme zaútočit právě tam. Šlo o utajované pozice, ale my máme tajné služby a víme, co se tam děje. Včera (v sobotu) jsme to dokázali,” vzkázal do Sýrie izraelský ministr pro tajné služby Jisrael Kac.

Operační štáb syrských spojenců, které dále tvoří Írán, libanonský Hizballáh a Rusko, pro tiskovou agenturu SANA však popřel izraelské tvrzení, že by dron pronikl do izraelského vzdušného prostoru. „Tvrzení (izraelských) okupantů, že dron vnikl do vzdušného prostoru okupovaných palestinských území je pustá lež.“ Otázka je, kde byl dron přesně sestřelen, protože Izrael okupuje od roku 1967 syrské Golanské výšiny.

V sobotu přitom řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu: „Izrael činí Írán a Sýrii odpovědnými za dnešním agresi. Budeme podnikat vše, co je nutné k ochraně naší suverenity a bezpečnosti.”

Dron sestřelila izraelská bitevní helikoptéra AH-64 Apache.

Trump poprvé zkritizoval Izrael

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru izraelský list Israel Hajom poprvé zkritizoval Izrael. Má pochybnosti, že o mír nejde nejen Palestincům, ale ani Izraelcům.

„Palestinci teď nejsou ochotni usilovat o mír. Co se Izraele týče, nejsem si jist, zda i on je připraven jednat o míru. Takže musíme vyčkat a sledovat, co se stane,” řekl šéf Bílého domu. Také prohlásil, že „obě strany budou muset udělat významné kompromisy, chtějí-li dospět k míru”.

K dotazu o židovských osadách uvedl, že „komplikují mírové úsilí a Izrael by měl v tomto ohledu jednat obezřetně”. Izrael přitom nadále pokračuje v jejich výstavbě na okupovaných územích, což je v rozporu s mezinárodním právem. Právě výstavba blokuje podle Palestinců rozhovory, protože osady vznikají na územích, kde by měl vzniknout palestinský stát.

Politiku svého předchůdce Baracka Obamy vůči Izraeli Trump označil za „hroznou”, protože umožnila dojednat dohodu s Íránem.

Tvrdě ale hájil své prosincové rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, považuje je za nejdůležitější bod ve svém dosavadním prezidentském období. Kvůli americkému uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město Palestinci odmítli USA jako nestranného zprostředkovatele mírového procesu. Washington se tím podle nich přiklonil jednoznačně na stranu Izraele.