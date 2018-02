Turecko se svými povstaleckými spojenci ze Svobodné syrské armády (FSA) minulý měsíc zahájilo v Afrínu pozemní a vzdušnou operaci s cílem z této pohraniční oblasti vytlačit kurdské milice, které Ankara považuje za teroristy napojené na kurdské separatisty v Turecku.

Rebelové podporovaní Tureckem podle představitele místní kurdské administrativy si údajně "hráli s tělem bojovnice a rozsekali ho," zatímco to celé natáčeli. Žena patřila k YPJ, což jsou ženské kurdské oddíly operující po boku YPG. "Z tohoto ohavného činu viníme tureckou vládu," řekl představitel. Turecké úřady se k obvinění zatím nevyjádřily.

Slain Kurdish fighter identified as Barin Kobani, who previously took part in the offensive to drive the Islamic State jihadist group from Kobane https://t.co/NWDUchAIcm