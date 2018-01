Podle pákistánského listu Dawn Tereza H. popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Při předběžném výslechu česká občanka také řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation.

S vyšetřovateli Češka podle pákistánských úřadů spolupracuje. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.

České ministerstvo zahraničí Novinkám sdělilo, že výslechy české dívky stále probíhají. Až skončí, čeká Terezu H. soud. Kdy proběhne, v tuto chvíli není jasné.

„Ministerstvo zahraničí může potvrdit, že v současné chvíli stále probíhá vyšetřování zadržené Češky ze strany celníků, konkrétně oddělení pro vyšetřování a stíhání. Dotyčná se nachází v prostorách celnice v Láhauru, mimo letiště. Dobu vyšetřování v tuto chvíli nelze odhadnout. Po jeho ukončení by zadržená měla být poslána do vyšetřovací vazby a případem se začne zabývat soud. Žádný termín soudního líčení nám nebyl pákistánskou stranou potvrzen,” sdělila Novinkám mluvčí české diplomacie Irena Valentová.

Česká ambasáda v Islamabádu je v kontaktu s humorálním konzulem v Láhauru a požádala už o možnost zadrženou Terezu H. navštívit.

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci ve středu poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru. [celá zpráva]

