„Prostřednictvím našich tajných služeb jsme předali informace, které pomohly zabránit několika desítkám teroristických útoků. V mnoha případech šlo o útoky v evropských městech,“ řekl podle listu Times of Israel Netajnahu západním diplomatům.

„Některé z těchto útoků by mohly patřit k těm nejhorším, jaké jste kdy na evropské půdě zažili, možná horší, protože by zahrnovaly civilní letectví. Izrael jim zabránil a zachránil tak mnoho evropských životů,“ dodal ministerský předseda židovského státu, aniž by poskytl další podrobnosti.

Netanjahu v současnosti čelí vyšetřování v korupčních kauzách, v nichž jde o přijetí darů od bohatých podnikatelů a o vyjednávání s majitelem novin ve snaze ovlivnit zpravodajství. V prosinci se konalo několik demonstrací v Tel Avivu i v Jeruzalémě a účastníci Netanjahua vyzývali k rezignaci.

Bojujeme za vás na Sinaji



Podle deníku The Jerusalem Post Netanjahu diplomatům řekl rovněž, že Izrael pomáhá NATO a Evropské unii i v tom, že brání bojovníkům Islámského státu, aby si vytvořili alternativní zázemí na Sinaji.

Severoatlantická aliance spolupracuje s Izraelem již desítky let. V poslední době se ale spolupráce výrazně prohlubuje. Židovský stát například minulý rok otevřel svůj zastupitelský úřad v centrále NATO v Bruselu.