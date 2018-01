IOM konstatovala, že se na konci prosince vrátilo 3,22 miliónu Iráčanů, zatímco mimo domovy jich bylo 2,61 miliónu. IS byl v Iráku vojensky poražen loni.

Sandra Blacková z IOM řekla, že díky tomu, že irácká armáda obnovila kontrolu nad velkou částí území, se zlepšila bezpečnostní situace.

IS v roce 2014 obsadil asi třetinu iráckého území a vyhlásil na něm i na obsazených částech Sýrie chalífát. Vyvolal tím exodus mnoha Iráčanů, kteří se snažili z území IS odejít do jiných částí Iráku i do ciziny.

Asi třetina uprchlíků je nyní v severoirácké provincii Ninive. Mezi navrátilci je zhruba milion osob, které odešly zpět do provincie Anbár, v níž žije především sunnitské obyvatelstvo a kde se odehrávaly poslední boje proti IS. Třetina těchto lidí našla po návratu podle Blackové své domy buď těžce poškozené nebo zničené. Velká část infrastruktury je poničená a v mnoha obcích není k dispozici voda ani elektřina.