„Toto slepé pobuřování bylo slabé a k jeho udušení v zárodku stačila část policie. Můžete si být jisti, že vaši kolegové (v armádě) jsou připraveni postavit se hloupým obětem Velkého Satana (Spojených států),” sdělil generál.

O ukončení protestů už ve středu hovořil velitel revolučních gard generál Mohammad Alí Džafarí, podle jehož slov pobuřování skončilo a nepřátele Íránu se podařilo porazit díky připravenosti národa.

Protivládní demonstarce v Íránu

FOTO: ČTK/AP

Demonstrace začaly minulý čtvrtek jako protesty proti špatné ekonomické situaci, ale později se k heslům demonstrantů připojily i slovní útoky na íránské vůdce. Protivládní demonstrace se v minulém týdnu konaly hlavně v noci.

Podle íránské televize už byly poslední dvě noci klidné. Západní agentury ale připomínají, že úřady částečně zablokovaly přístup k sociálním sítím, takže odpůrci režimu nemají možnost informovat o svých akcích.

Syn posledního íránského šáha Rézy Páhlavího proto vyzval vládu prezidenta Donalda Trumpa, aby povzbudila technologické společnosti, aby poskytly své telekomunikační služby Íráncům, kteří protestují proti vládnímu režimu.

Podle BBC protesty, která začaly v prosinci, nejsou čistě politické, ale mají i ekonomickou rovinu a souvisejí s inflací. Například cena vajec stoupla za rok kvůli ptačí chřipce o padesát procent, což vedlo k propuknutí protestů v Mašhádu. U dalších základních potravin vzrostla za rok o čtyřicet procent. Asi 8,2 miliónu Íránců přitom žilo v roce 2014 za méně než pět a půl dolaru denně a 200 000 za méně než dva dolary.

Provládní manifestace



Ve čtvrtek se podobně jako ve středu sešly na mnoha místech příznivci režimu s íránskými vlajkami a portréty duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Podle íránské televize se tato shromáždění konala v Mašhadu, kde původně protesty začaly, dále v Isfahánu, Šírázu, Ardabílu i Orumíji.

Provládní demonstarce v Íránu

FOTO: Mohammad Ali Marizad, ČTK/AP

Podobně jako Chameneí účastníci z nepokojů vinili USA a Izrael. V Teheránu se má další shromáždění na podporu vlády konat v pátek po poledních modlitbách. „Stojíme společně za svým vůdcem,” volali účastníci jedné z akcí. [celá zpráva]

Mrtví v ulicích



Při manifestacích zemřely již více než dvě desítky lidí. Aktuální bilance ale není známa. Zatčených je několik set. [celá zpráva]

Při násilnostech ve městě Píránšahr přišli o život tři příslušníci íránských zpravodajských služeb. Podle agentury Mehr bojovali proti nepřátelům revoluce, což je označení, které íránská vláda používá pro protivládní demonstranty.

Polooficiální agentura Tasním informovala, že ve městě Borúdžerdu na západě Íránu je mezi zatčenými občan Evropské unie. Tvrdí to zástupce tamní justice. Podle tohoto zdroje tato osoba prošla výcvikem v evropských tajných službách a byla vyslána do Borúdžerdu, aby tam vedla protesty. Ze zprávy není jasné, z jaké evropské země zadržená osoba je, ani zda má také íránské občanství.

Výzvy k pokračování protestů



Nositelka Nobelovy ceny za mír Šírín Ebadíová vyzvala Íránce k dalším projevům občanské neposlušnosti. Ebadíová, již citoval panarabský list Aš-Šark al-Avsat, řekla, že Íránci by měli zůstat v ulicích a že jim ústava zaručuje právo na protesty.

Vyzvala Íránce, aby taky přestali platit daně a účty za vodu, plyn a elektřinu. Mají vyzvednout peníze ze svých kont a vytvořit ekonomický tlak na vládu. Tím podle ní zabrání násilnému potlačování protestů a přinutí režim splnit jejich požadavky.

„Jestliže vám vláda nenaslouchala 38 let (od revoluce), přišel čas, abyste vy nebrali ohled na to, co vám vláda říká,“ uvedla Ebadíová.