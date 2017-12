„Díky závazku koalice a schopnostem našich partnerů v Iráku a v Sýrii odhadujeme, že v oblastech společných operací je už méně než 1000 teroristů z IS. Většina z nich je stíhána v pouštních oblastech východní Sýrie a západního Iráku,” oznámila v prohlášení koalice.

Před pouhými třemi týdny, 5. prosince, odhadovala koalice počet zbývajících radikálů z IS v Iráku a Sýrii na 3000.

I přes deklarované úspěchy operace nekončí. „Můžeme vám říci, že s našimi partnery pracujeme na tom, abychom bývalé teroristy IS zabili nebo dopadli, zničili jejich síť a zabránili jejich znovuzrození a také předešli tomu, aby utekli do sousedních zemí,“ uvedla koalice.

Nezmínila ale, kolik bojovníků IS uteklo do zahraničí nebo do jiných oblastí Sýrie, zejména do provincie Idlib, kterou ovládají radikálové, proti nimž bojují syrské vládní síly podporované Rusy.

Ruský bombardér Tu-22M3 útočí nad Sýrií (archivní foto)

FOTO: Russian Defense Ministry Press Service, ČTK/AP

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že hlavní bitva s IS v Sýrii skončila. Stěžejním úkolem ruské armády v Sýrii nyní podle Lavrova bude „zničit Džabhat an-Nusru”.

Fronta an-Nusra byla syrskou odnoží teroristické organizace Al-Káida, která nyní tvoří jádro Haját Tahrír aš-Šám, jež nyní ovládá provincii Idlib.

Islámský stát v posledních měsících ztratil rozsáhlá území, která v Iráku a Sýrii dobyl před zhruba třemi a půl lety. Irácký premiér Hajdar Abádí ohlásil 9. prosince úplnou porážku IS v Iráku. Ruská armáda ohlásila 7. prosince, že v Sýrii splnila úkol porazit IS. O čtyři dny později nařídil ruský prezident Vladimir Putin stažení ruských vojáků, což však neznamená, že by odešli všichni.