O pozadí překvapivé demise, kterou Harírí oznámil z hlavního města Saúdské Arábie Rijádu 4. prosince, list The New York Times (NYT) hovořil s desítkou západních, libanonských a dalších arabských představitelů. Libanonský premiér se k článku nevyjádřil, nepotvrdil ho, ale ani nevyvrátil.

Harírí odletěl na návštěvu Rijádu 3. listopadu. Následující den byl podle NYT pozván na netradičně brzkou ranní schůzku do úřadů monarchie. „Byly mu odebrány mobilní telefony a byl zbaven všech členů ochranky až na jednoho, saúdští bezpečnostní pracovníci jej pošťuchovali a uráželi,” popsal americký list to, co následovalo. „Poté přišla vrcholná potupa: Byl mu předložen hotový projev o rezignaci, který musel přečíst v saúdské televizi,” pokračuje reportáž.

Harírí v projevu uvedl, že do Saúdské Arábie odcestoval z obav o vlastní život, přičemž obvinil Írán z vměšování do arabských záležitostí. Veřejně šéf libanonské vlády prohlašuje, že jednal svobodně. Skutečným důvodem cesty byl ale podle NYT plán Rijádu na oslabení vlivu šíitského hnutí Hizballáh v Libanonu a celková „reorganizace” libanonské politiky. Hizballáh označuje deník spojencem Íránu v Libanonu.

Harírí se ve druhé polovině listopadu vrátil do vlasti a svoji rezignaci nakonec stáhl. Celá epizoda v Saúdské Arábii ale byla dalším příkladem nekompromisního stylu, kterým se nový saúdský lídr, korunní princ Muhammad bin Salmán, snaží měnit vystupování své země na mezinárodní scéně, napsaly The New York Times. Tento pokus se však obrátil proti němu, neboť „Harírí zůstává ve funkci a jeho popularita narostla, navíc Hizballáh má větší vliv, než kdy předtím”.

„Soupeření o moc a vliv na dnešním Blízkém východě se výrazně změnilo a Saúdové dohánějí ztrátu, a to se smíšenými výsledky,” uvedl Brian Katulis z washingtonského liberálního institutu Center for American Progress. Realizace obratné a aktivní zahraniční politiky, kterou si princ Salmán přeje, prý vyžaduje „hloubku porozumění politickým mechanismům v ostatních zemích a investice do diplomatických vztahů, které nemohou vzniknout přes noc”.

Pro libanonského premiéra byly listopadové události „velmi znepokojivé a ponižující”. K závěrům zpravodajství amerického deníku se nevyjádřil.

Libanonský premiér se prý minulý měsíc stal figurkou Saúdů v boji proti největšímu regionálnímu rivalovi, Íránu.