Trump opět zvažuje přesun velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma

Prezident Donald Trump „aktivně zvažuje” termín a způsob přeložení amerického velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Při úterní návštěvě izraelského zastoupení v newyorském sídle OSN to v úterý oznámil americký viceprezident Mike Pence. Trump sliboval přesunutí ambasády během své loňské předvolební kampaně, zatím to však odkládal.