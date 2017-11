Syrští uprchlíci se začínají vracet domů, z Jordánska odchází tisíc lidí měsíčně

Zhruba tisíc uprchlíků se vrátilo z Jordánska do sousední Sýrie každý měsíc po nastolení klidu zbraní na jihu země zmítané šest let občanskou válkou. Napsala to v pondělí agentura AFP s odkazem na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Jordánsku. UNHCR stále v zemi registruje přes 650 000 syrských uprchlíků.