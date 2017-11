Podle dosavadní bilance v přepadené mešitě Ravda v Bir al-Abdu přišlo o život 305 lidí, včetně 27 dětí, a 128 dalších osob bylo zraněno. Počet mrtvých se přitom může ještě zvýšit vzhledem k tomu, že řada zraněných je ve vážném stavu.

Podle upřesněných informací 25 až 30 ozbrojenců s černým praporem teroristické organizace Islámský stát (IS) přijelo k mešitě v pěti vozech SUV a zaujali pozice u vchodů a oken. V okamžiku, kdy místní imám zahájil modlitby, začali útočníci střílet a házet granáty na přibližně 500 lidí, kteří byli v mešitě.

Boty obětí před mešitou v Bir al-Abdu na Sinaji

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Mezi věřícími propukl křik a nářek vyvolaný bolestí a strachem, napsala AP. Část lidí v panice zamířila ke dveřím, část se drala k oknům ve snaze dostat se ven, ale i tam na ně čekala smrt. Přeživší podle AP hovořili o plačících dětech, které viděly rodiče a sourozence padající pod kulkami nebo roztrhané explozemi granátů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Egyptské letectvo zaútočilo na ozbrojence spojené s útokem na mešitu

Útočníci byli podle svědků při masakru natolik klidní, že po prvním kole střelby metodicky kontrolovali oběti, zda nejeví nějaké známky života. Ty, kteří se hýbali nebo dýchali, nemilosrdně stříleli do hlavy nebo do hrudi. Když k mešitě přijely záchranky, zahájili palbu i na ně. Pak nastoupili do svých aut a ujeli.

Ke zločinu se doposud nikdo nepřihlásil. Neučinila tak ani teroristická organizace Islámský stát (IS), pod jejímž praporem útočníci vraždili a která je hlavním podezřelým.

Teroristé zablokovali příjezdové cesty k mešitě vozidly.

FOTO: Tarek Samy, ČTK/AP

Celý Egypt se kvůli masakru od soboty zahalil do třídenního státního smutku, který vyhlásil prezident Abdal Fattáh Sísí.

Terčem útoku se stali vyznavači súfismu, mystické formy islámu, kteří mešitu v Bir al-Abdu využívali k modlitbám. Podle agentury AFP súfisté dnes dali najevo odhodlání tragickou událost překonat a oznámili, že uskuteční většinu akcí naplánovaných na pátek k oslavě výročí proroka Mohameda.