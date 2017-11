Dodatek by měl změnit některé části zákona z roku 1959, které zakazují sňatky dětí, vynucená manželství a garantují práva žen a dětí po rozvodu. Duchovními je proto opakovaně kritizován. Dodatek připravila šíitská škola Džaafarí a rada ministrů ho schválila v únoru 2014.

Momentálně je manželství povolené v zemi osobám starším osmnácti let a občanský soud může povolit sňatek od patnácti. Náboženské soudy, řídící se svým výkladem práva šarí'a, by ale mohly povolit sňatky dívek už od devíti let. „Hranice devíti let vychází z některých interpretací, že žena proroka Mohameda se vdala v devíti letech. Proto se tím řídí některé náboženské sekty v Iráku,“ upozornila Iráčanka Suád abú Dajjíhová z organizace Equality Now. Právě škola Džaafarí umožňuje sňatky devítiletých dívek.

Obavy z omezování práv žen



„Irácké ženy jsou pobouřené, máme velké obavy, že to bude mít dopad na ženské otázky v každodenním životě,“ dodala. Zmínila, že přechod od občanského práva k náboženskému by měl také dopad na rozvody a péči o děti i na majetková práva: „Některé sekty říkají, že by ženy neměly mít nemovitosti a neměla by jim připadnout péče o dítě po rozvodu, to by mělo zůstat s mužem, a ne se ženou.“

Asistenční mise OSN pro Irák už 9. listopadu naléhala na rozsáhlejší jednání o návrhu zákona, aby „byla zajištěna ochrana práv žen“.

Zatím není jasný termín hlasování o dodatku, ale kurdští poslanci se už postavili proti. „Kurdský blok v iráckém parlamentu bude proti dodatku k zákonu, neboť jde o jednostranné rozhodnutí šíitských poslanců,“ řekla Rezan Šajch Dlerová.

V kurdské Sulajmániji se v neděli proti návrhu zákona konala demonstrace, kterou uspořádala Organizace pro občanský rozvoj.

Arabizace Kirkúku

Irácká vláda také upevňuje moc nad Kirkúkem, odkud v říjnu vytlačila kurdské síly. [celá zpráva]

Sedmačtyřicet policistů kurdského původu bylo nahrazeno muži arabského a turkického původu. „Veškeré vybavení a vozidla nám vzali. Odstavili nás,“ uvedl bývalý policista v Kirkúku Burghanm Madžín pro server Rudaw. Svá místa přitom zaujímali podle klíče, který se obecně používá k spravedlivému obsazování postů v multietnickém městě.

To, že byli zbaveni funkcí, odsoudil kurdský poslanec v iráckém parlamentu Šakawan Abdulláh: „Děláme vše, aby se policisté vrátili do Kirkúku a pokračovali ve službě.“

„Vrátila se arabizace,“ upozornil Rewbar Talabání z Provinční rady v Kirkúku.