Rijád vyzval Saúdy v Libanonu k opuštění země prostřednictvím krátké zprávy vydané státní agenturou Saudi Press Agency. Odjet mají všichni, kdo v zemi žijí, anebo jsou jen na návštěvě. Ti, kdo cestu do Libanonu plánovali, ji mají zrušit.

Krok následuje poté, co saúdská vláda obvinila Libanon, tedy především šíitské hnutí Hizballáh, i Írán z válečné agrese. Rijád tak reagoval na raketu vystřelenou o víkendu na území království šíitskými povstalci ze sousedního Jemenu. [celá zpráva]

Olej do ohně přilil odjezd libanonského premiéra a sunnity Saada Harírího do Rijádu, odkud ohlásil svou rezignaci a při tom obvinil Hizballáh z toho, že Libanon žene do války proti ostatním Arabům. [celá zpráva]

Harírího krok údajně překvapil i jeho nejbližší a libanonské vedení tvrdí, že byl do Saúdské Arábie odvolán a k rezignaci přinucen.

Razie pokračují



Současně v Saúdské Arábii od víkendu pokračují razie proti osobám spojovaným oficiálně s korupcí. Pozorovatelé si je však vykládají jako výraz mocenského boje uvnitř vládnoucího klanu Saúdů a snahu korunního prince Muhammada bin Salmána, který slíbil zemi modernizovat, upevnit si své pozice vůči kritikům.

Saúdské úřady ve čtvrtek potvrdily, že bylo zadrženo celkem 208 osob, ale sedm z nich bylo mezitím bez obvinění propuštěno. Ostatní zůstávají ve vazbě.

„Potenciální rozsah odhalených korupčních praktik je velmi rozsáhlý,“ sdělila generální prokuratura, podle níž bylo v uplynulých třech letech zneužito nejméně sto miliard dolarů (2,2 biliónu korun).

Vláda nesdělila jména podezřelých, figuruje však mezi nimi několik princů, kteří současně zastávali funkce ministrů či guvernérů. Zadržován je i princ a miliardář Valíd bin Talál, jenž kromě jiného drží akcie Twitteru, Citigroup, Applu či Four Seasons.