Kabinet, který nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, se nemusí řídit žádnými zvláštními pravidly. Novinkám to potvrdili ústavní právníci. Upozornili však také na to, že Ústava výslovně stanoví, že kabinet je odpovědný Sněmovně, nikoliv prezidentovi. Vládě bez důvěry tak chybí základní předpoklad její existence, proto by podle nich neměla vládnout dlouho a neměla by přijímat zásadní opatření. Celý článek Vláda bez důvěry? Má veškeré kompetence, jen jí chybí to základní»